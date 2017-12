Messi investe em Bitcoins e se torna embaixador de moeda virtual

O craque do Barcelona e da seleção argentina Lionel Messi é um dos novos investidores de um mercado em expansão, o das criptomoedas (moedas virtuais protegidas por criptografia, como as Bitcoins), revelou o jornal argentino La Nación.

Além de investir dinheiro neste mercado, Messi virou uma espécie de "embaixador" de uma empresa de tecnologia, a SirinLabs. A companhia vai lançar sua própria criptomoeda virtual, pela qual será possível financiar e adquirir uma linha de smartphones e computadores com sistema operacional especial, derivado de uma tecnologia chamada 'Blockchain'.

+ Raí volta ao São Paulo: relembre a carreira do 'terror do Morumbi'

+ É do profeta! Hernanes supera Jô na eleição do Fera do Brasileirão

+ Para Florentino, Neymar ficaria mais perto da Bola de Ouro no Real Madrid

Trata-se de um sistema que oferece elementos de segurança de alto nível, "que elevam o smartphone ao mais alto patamar de segurança e privacidade, garantindo o maior nível de proteção ponta a ponta em chamadas e mensagens seguras", de acordo com o site da empresa. O primeiro celular da Sirin, chamado de Solarin, está em desenvolvimento.

"Normalmente estou ocupado tentando descentralizar as defesas e depois de me aprofundar no Blockchain e sistemas descentralizados, estou entusiasmado por me juntar à Sirin Labs como embaixador para tornar o Blockchain mais amigável com seu próximo sistema operacional para smartphones!", afirmou Messi em seu Instagram, ao anunciar a parceria.

Um Bitcoin (a moeda virtual mais conhecida, que não depende de governos ou regulação de bancos) vale, hoje, em torno de R$ 50 mil.