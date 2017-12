Messi marca de falta novamente e quebra mais um recorde pelo Barça

Como se não fosse suficiente o que faz com a bola rolando, Messi tem se especializado em cobranças de faltas. Nos últimos três jogos, fez três gols e alcançou marca histórica. Com 26 gols, o argentino é agora o jogador recordista no fundamento no clube, ao lado do zagueiro Ronald Koeman.

"Felicidades Leo Messi, por marcar 26 gols de falta. Falta 1 para o recorde", escreveu o holandês pelo twitter.

Além de Messi, os outros dois integrantes do trio MSN também brilharam. O atacante uruguaio Luis Suárez abriu o placar para o Barça e marcou seu centésimo gol pelo clube. E o brasileiro Neymar quebrou o jejum de 11 jogos sem gol ao marcar de pênalti. Com a vitória por 3 a 1, sobre o Atlétic de Bilbao, o Barcelona garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Rei, revertendo a derrota sofrida por 2 a 1, na semana passada.