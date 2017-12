Messi não quer renovar contrato com o Barcelona, diz jornal

De acordo com o jornal Marca desta segunda-feira, o craque Lionel Messi não está interessado em renovar seu contrato com o Barcelona, que vale até 30 de julho de 2018. Segundo a publicação de Madri, o argentino declarou sua intenção durante o último período de férias, em julho.

De acordo com a matéria, os motivos pelo quais o camisa 10 não quer continuar na Espanha seriam os seguidos processos abertos pela Receita Federal do país contra ele e seu pai, Jorge Horacio Messi. Em junho, a dupla foi condenada a sete meses de prisão e a pagar multa total de 3,5 milhões de euros (R$ 12,77 milhões).

Em entrevista ao jornal inglês The Telegraph, em 31 de outubro, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, já havia adiantado que conversas sobre renovação com Messi se iniciariam em dois meses. "Não sei o que se passará no futuro, mas sempre tentaremos explicar que este é o melhor clube do mundo e que está tendo a melhor experiência da vida conosco."

Após ficar entre seus seis e 13 anos de idade na base do Newell's Old Boys, na Argentina, Lionel Messi se transferiu para a Espanha e nunca vestiu outra camisa profissionalmente. Ao todo 'La Pulga' já disputou 592 partidas pelo clube, somando 469 gols em partidas oficiais e 31 em amistosos. Aos 29 anos, ele possui oito Campeonatos Espanhóis, quatro Ligas dos Campeões e três Mundiais de Clubes.