De saia? Neymar, Bale e outros são homenageados em Carnavais europeus

Carnaval e futebol são duas paixões que sempre andaram juntas. Duas foto tiradas neste último fim de semana mostram que essa afirmação não é válida só para nós, brasileiros. Na terra de nossos colonizadores teve bloquinho que homenageou Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi com enornes bonecos. Já nas ruas da Alemanha os ídolos que viraram atrações do desfile foram o menino Neymar, vestido de saia, Bale, de sapatilha, e o francês Dembélé, ao fundo.

Além dessas iniciativas do público, é comum também que nossos ídolos virem tema de samba-enredos. Relembre alguns casos em que as escolas de samba das elites do Rio e São Paulo levaram o futebol para desfilar no Carnaval: