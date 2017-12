Messi oferece almoço de Natal a colegas de Barça em seu próprio restaurante

Quem pode, pode: dono de um restaurante de luxo em Barcelona, Lionel Messi deu uma de excelente anfitrião e recebeu os colegas de Barça para o tradicional almoço de Natal da equipe.

O restaurante do argentino, chamado Bellavista del Jardín del Norte, funciona desde o ano passado e é uma das referências em gastronomia em Barcelona (e, depois da saída de Neymar da equipe, a camisa do brasileiro foi retirada das paredes do estabelecimento).

O jornal português A Bola descobriu uma parte do cardápio do almoço: consomé de verduras (um tipo de sopa vegetariana), salada com burrata italiana e ceviche de pescado.

Na pauta do almoço, a celebração da renovação do contrato entre o argentino e o Barcelona até junho de 2021. Além disso, de acordo com a imprensa internacional, o argentino Javier Mascherano, no Barcelona desde 2010, teria comunicado aos colegas de equipe que estaria de saída, rumo ao futebol chinês.