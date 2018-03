Messi parabeniza Beckham e 'cava' vaga em seu novo clube na MLS

David Beckham realizou um sonho e lançou seu time profissional de futebol em Miami, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira. A equipe foi aceita pela maior liga de futebol do país para entrar na competição a partir de 2020. E, já conta com a possibilidade de ter o craque Lionel Messi na MLS.

A possibilidade foi relevada pelo próprio jogador do Barcelona. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Messi parabeniza Beckham e deixa no ar a possibilidade de atuar pela equipe. "Primeiro de tudo, parabéns. Eu gostaria de desejar tudo de melhor nesse novo projeto, nesse seu novo papel. Quem sabe... em alguns anos, me liga!", disse.

O contrato de Beckham com a MLS foi fechado em 2014 e a liga lhe deu a opção de comprar uma franquia de expansão por US$ 25 milhões (R$ 79,16 milhões). A oficialização dependia de o ex-jogador inglês garantir um local para a construção de um estádio em uma área central de Miami.

O estádio, localizado ao lado do Miami River, terá capacidade para 25 mil torcedores e não contará com dinheiro público. Atualmente, a MLS está em um processo de expansão e espera chegar a 24 clubes até 2020. Para esta temporada de 2018, a novidade será o Los Angeles FC.

Veja o vídeo gravado por Messi: