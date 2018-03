Messi presta homenagem a Ronaldinho: 'Aprendi muito com você'

Um dia depois de seu irmão confirmar está oficialmente aposentado do futebol profissional, Ronaldinho Gaúcho recebeu, na tarde desta quarta-feira, 17, uma enxurrada de homenagens de craques do futebol mundial e de seus ex-clubes.

Uma das lembranças mais emocionantes foi a publicada por Lionel Messi, de quem é considerado pupilo e sucessor no Barcelona.

"Como sempre disse, aprendi muito ao teu lado. Sempre serei agradecido quão fácil deixou as coisas quando eu cheguei ao vestiário. Tive a sorte de compartilhar muitas coisas contigo e me alegro muitíssimo porque, além de ser um fenômeno, é uma grandíssima pessoa e esse é o mais importante. Ainda que decidas se aposentar, o futebol não se esquecerá do teu sorriso jamais. Todo o melhor, Ronnie", escreveu Messi na legenda de uma foto sua ao lado de Ronaldinho em um treino do Barcelona.