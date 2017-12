Messi publica foto de sua coleção de camisas e deixa fãs de boca aberta

O craque argentino Lionel Messi, do Barcelona, é dono de uma incrível coleção de camisas de futebol, e fez questão de mostrá-las aos fãs. Ele publicou em seu Instagram uma foto de um quarto repleto de uniformes até o teto, onde aparece ao lado de um filho.

São dezenas de camisas de adversários e companheiros de times e seleções, algumas dispostas em cinco andares de cabides e outras enquadradas em displays de vidro no teto e no chão.

No post, muitos seguidores de Messi "reclamaram" da falta da camisa do colega de equipe Neymar. Já outros apontaram que Messi também não tem (ou não mostrou) a camisa do arquirrival Cristiano Ronaldo.

A imagem teve mais de 2,5 milhões de curtidas. Confira: