Messi recebe suas novas chuteiras entregues por um drone; veja imagens

As novas chuteiras de Lionel Messi foram apresentadas nesta sexta-feira, durante o evento de lançamento da Adidas, fabricante do material.

O momento inusitado da apresentação é quando o jogador do Barcelona recebe as chuteiras, elas foram entregues por um drone. Na cor preta, o calçado apresenta o nome do craque em cor azul e alguns detalhes em branco e vermelho.

Vale lembrar que recentemente Messi ganhou chuteiras customizadas que mais parecem obras de arte, feitas pela designer e artista Lili Cantero.

Veja imagens da cerimônia de lançamento: