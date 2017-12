Messi responde carta de fã com paralisia cerebral e garante que irá conhecê-lo

Na edição de 5 de fevereiro, o jornal argentino Clarín publicou a carta do garoto Nicolás Marasco, de 20 anos, que possui paralisia cerebral, endereçada ao craque Lionel Messi. No texto, redigido por sua mãe, Marisa Mariani, o menino explica que possui um boneco chamado "Lío", que comprou em Barcelona durante uma viagem que fez com seus pais a Roma, para conhecer o Papa Francisco. "Ele me acompanha em todas as partes, é valente como você e por isso eu o quero tanto", descreve o garoto.

Apesar do brinquedo estar "velho e gasto", Nicolás expressa o desejo de dá-lo de presente a Messi, assim como conhecer o craque argentino pessoalmente e apresentá-lo seus pais e os amigos da Fundação Prisma, onde recebe tratamento.

Para surpresa e felicidade de todos, na manhã deste domingo, Marisa recebeu em seu e-mail um vídeo de resposta do próprio Lionel Messi. Na gravação, o camisa 10 do Barcelona afirma que recebeu a carta de Nicolás e que irá conhecer a ele e a seu boneco em algum momento.

"Olá, Nico, quero lhe dizer que li sua carta e gostaria de te cumprimentar. Espero algum dia conhecer seu boneco 'Lio' e que possamos nos encontrar pessoalmente, em algum momento. Um grande beijo. Tenho certeza que vai dar tudo certo e nós três iremos nos conhecer", disse Messi no vídeo.