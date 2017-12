Messi revela promessa caso seja campeão da Copa do Mundo em 2018

Ainda que seja reconhecido como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, a torcida argentina ainda segue exigente com Lionel Messi. E essa cobrança parece influenciar o craque.

Em entrevista à emissora argentina TyC Sports, nesta quarta-feira, 8, Messi revelou que fez uma promessa caso conquiste a Copa do Mundo com a Argentina, em 2018: "Se eu for campeão, irei a pé até Virgen de San Nicolás".

O santuário de Nossa Senhora do Rosário de San Nicolás fica na província de Buenos Aires, na Argentina, a pelo menos 40 km de Arroyo Seco, cidade da região de Rosário, onde Messi nasceu e possui casa.

Ainda sobre o Mundial, o camisa 10 reconheceu que a Argentina não está entre as favoritas ao título. "Espanha, Brasil, Alemanha, França. Por enquanto, são as que estão deixando a melhor imagem e que têm o melhor jogo", declarou.

Uma das razões alegadas pelos argentinos que ainda duvidam da identificação dele com o país é que ele nunca atuou no futebol local, já que se transferiu às categorias de base do Barcelona com apenas 13 anos. Sobre isso, ele contou que deseja jogar no Newell's Old Boys, time pelo qual atuava antes de ir à Espanha. No entanto, prefere não prometer qualquer retorno no futuro.

"Gostaria de jogar no Newell's, na Primeira (divisão), poder estar dentro desse estádio em que eu vinha ver tantas partidas. Mas não sei o que vai acontecer daqui a alguns anos, onde vou estar, como vou estar para retornar. Não posso dizer: 'vou voltar e vou jogar'. Me encantaria, e sempre disse isso, mas não sei o que vai acontecer. Tomara que possa ser assim e eu jogue no Newell's, que é o que eu sonhei desde pequeno", disse Messi.