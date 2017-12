Messi se despede de Neymar: 'Prazer enorme esses anos com você, amigo'

Após Neymar confirmar que deixará o Barcelona, nesta quarta-feira, 2, Lionel Messi publicou uma mensagem de despedida ao craque brasileiro.

"Foi um prazer enorme ter compartilhado todos esses anos com você, amigo. Te desejo muita sorte nesta nova etapa da sua vida. Nos vemos", colocou a lenda argentina, em sua conta oficial no Instagram.

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos amigo @neymarjr Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida . Nos vemos Tkm Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi) em Ago 2, 2017 às 6:05 PDT

Apesar do temor de que Neymar tentasse destronar Messi e, causando assim, um racha no elenco, o brasileiro sempre mostrou muito respeito pelo argentino. Desde o início, sempre colocou que o foco era ajudar o camisa 10 e competir com ele.

"Eu quero ajudar. Estou realizando um sonho de estar em mais que um clube, que é o Barcelona. Chego para somar e para ajudar o Messi a continuar a ser o melhor do mundo", disse Neymar em sua apresentação, no Camp Nou, em 2013.

Sendo assim, além da parceria quase perfeita com a bola rolando, os dois também criaram grande amizade além fora das quadro linhas. Esse relacionamento com Messi ficou ainda maior após a chegada de Luis Suárez, que completou o trio MSN.