Messi: 'Se não ganharmos a Copa, essa geração terá que sair'

O craque da seleção argentina e do Barcelona Lionel Messi afirmou neste fim de semana que se sua geração de jogadores, com nomes como Kun Agüero, Gonzalo Higuaín e Javier Mascherano, terá que sair caso não vença a Copa do Mundo da Rússia.

"Se essa geração não ganhar a Copa, será hora de ir", afirmou em entrevista ao programa argentino La Cornisa, da America TV. O astro argentino admitiu que ele e muitos jogadores que atuaram na final de 2014, perdida para a Alemanha, devem deixar a equipe nacional.

"Chorei várias vezes por não poder consagrar o sonho do país. Parece que ter alcançado as finais não serviu de nada", disse, sobre as derrotas para os alemães, no torneio mundial, e para o Chile, duas vezes, na Copa América. O craque ressaltou ainda que vão dizer que a geração teve sua oportunidade e é hora de outros terem suas chances.

Sobre a Copa do Mundo da Rússia, que começa em 14 de junho, se mostrou confiante. "Não é fácil porque ganhar uma Copa do Mundo nem sempre acontece , porque você pode fazer tudo certo e não acontecer como foi em 2014, mas vamos com muito entusiasmo e muito desejo de levar o título para a Argentina".

A Argentina enfrenta Islândia, Croácia e Nigéria, no Grupo D.