Messi autografa camisa e tira foto com fã barrado por seguranças; veja

O atacante Messi protagonizou uma cena comovente na chegada da delegação argentina à Montevidéu, nesta quarta-feira, 29. Um pequeno fã tentou se aproximar do jogador, mas foi barrado pelos seguranças e retirado do local, aos prantos.

O craque pediu, então, para falar com o fã, que voltou, posou para fotos e ainda ganhou um autógrafo na camisa e um abraço carinhoso de Messi.

A seleção da Argentina enfrenta nesta quinta-feira, 31, o Uruguai em Montevidéu pelas eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O dono da casa é o terceiro colocado da competição com 23 pontos. Já os hermanos ocupam a quinta colocação com 22.