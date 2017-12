Messi tira pastilha de glicose da meia e toma durante o jogo; assista

O argentino Lionel Messi, craque do Barcelona, tirou uma pastilha da meia - ao que tudo indica, de glicose, cujo consumo é permitido - e consumiu aos 10 minutos do primeiro tempo, no jogo contra o Olympiacos, da Grécia, pela Liga dos Campeões. O Barça venceu por 3 a 1.

As informações foram divulgadas pela Rádio Catalunya e o flagrante foi captado pelas câmeras de TV, e mostram o argentino levando as mãos à boca bem rapidamente, sem que seja possível visualizar o que ele consumiu.

De acordo com a emissora, Messi consome a glicose para reduzir os enjoos que sofre nos jogos - ele já admitiu que costuma vomitar nos momentos de descanso, em casa, mas não sabe o que causa o problema. As possíveis explicações variam de picos de ansiedade a sinusite, além do próprio esforço físico.

A glicose costuma ser consumida pelos atletas para que provoque o aumento do rendimento físico, especialmente nos minutos iniciais de um período de esforço, quando os músculos "aceitam" melhor a substância.

