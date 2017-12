Messi vai ganhar parque temático na China inspirado em sua carreira

O atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, vai lançar na China, em parceria com o grupo espanhol Mediapro e o conglomerado de mídia Phoenix, um parque temático inspirado em sua carreira. As informações são da agência EFE.

O "Messi Experience Park" foi divulgado em um evento, nesta quinta-feira, que contou com a presença do jogador. O valor do investimento não foi divulgado. "Estou grato de terem pensado em mim e, sobretudo, surpreso por quererem fazer este projeto. Me parece incrível, e tomara as pessoas da China possam aproveitar muito", disse o camisa 10 da seleção argentina.

O parque temático, segundo os idealizadores, será voltado para as famílias e para estimular a paixão pelo futebol nos jovens chineses.

Ele vai contar com uma central de multimídia onde será possível rever todas as partidas que Messi disputou na carreira. Também vai dar, claro, para jogar bola, já que serão mais de 12 mil metros quadrados reservados para campos.

Além disso, haverá 50 mil metros quadrados de parque coberto, além de outros 25 mil metros quadrados de espaços públicos, afirmou o responsável da Mediapro no projeto, David Xirau. "Faremos um projeto de futebol na China, a partir da cultura e referências culturais locais", disse ele.