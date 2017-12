'Messi vai nos trazer a Copa do Mundo', diz técnico da Argentina em placa

No comando da seleção argentina desde agosto, Edgardo Bauza parece estar confiante nos rumos do seu time. Na terça-feira, 31, o treinador tirou uma foto segurando uma placa de vidro com a frase "Messi vai nos trazer a Copa do Mundo". O registro foi feito pela equipe do programa de televisão No Todo Passa, do canal argentino TyC Sports.

Durante a atração, o ex-técnico do São Paulo reiterou que Higuaín é o titular absoluto da camisa 9 da seleção argentina. Assim como o atacante da Juventus, ele também confirmou a convocação dos zagueiros Jonathan Maidana, do River Plate, e Matias Caruzzo, do San Lorenzo. Por outro lado, descartou uma possível escalação do meia Walter Montoya, recém-contratado pelo Sevilla.

Bauza ainda fez críticas à torcida e defendeu a candidatura à Associação Argentina de Futebol (AFA) de Marcelo Tinelli, apresentador de televisão e vice-presidente do San Lorenzo. "Esses jogadores se matam pela seleção. A Argentina é o único país em que se critica ficar em segundo", reclamou, em referência ao vice-campeonato na última Copa do Mundo. "As pessoas são injustas com a seleção", afirmou.