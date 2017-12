Messi vai se casar com Antonella no dia que completa 30 anos, diz site

A data e o local do casamento de Lionel Messi e Antonella Rocuzzo já estão definidos, de acordo com o portal argentino Primícias Ya. O atacante do Barcelona teria marcado a cerimônia para o mesmo dia que comemora 30 anos, 24 de junho, durante o recesso de verão do futebol europeu.

Segundo o site, a cerimônia deve ocorrer na Catedral Nossa Senhora do Rosário, em Rosário, na Argentina, cidade natal dos noivos, enquanto a festa seria nas proximidades, no município de Arroyo Seco, atraindo cerca de 600 convidados.

Messi e Antonella se conhecem desde a infância. Eles são pais de Thiago, de quatro anos, e Mateo, de um ano.

Veja imagens da igreja abaixo: