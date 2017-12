Messi500: Barcelona promove votação do gol mais bonito do argentino

Após sair atrás no placar, o Barcelona conseguiu virar para cima do Real Madrid, mas cedeu o empate aos 42 minutos do segundo tempo. No entanto, Lionel Messi mostrou porque é um dos melhores jogadores da história e, aos 47, fez o gol da vitória catalã sobre os merengues em pleno Santiago Bernabéu.

Além de ser decisivo, o gol foi o de número 500 do craque com a camisa do Barcelona. Para celebrar a marca histórica, o clube propôs uma enquete em seu site oficial para que os torcedores escolham o mais bonito de todos os gols do argentino.

HISTÓRICO! INESQUECÍVEL! Com esse golaço, Messi decide no último segundo, e o Barcelona cala o Bernabéu no #ElClásicoFOXSports. 3 a 2! pic.twitter.com/d0eHHM81jJ — FOX Sports Brasil (@FoxSports_br) 23 de abril de 2017

Ao todo, Messi marcou 343 gols no Campeonato Espanhol, 43 na Copa do Rei, 12 na Supercopa da Espanha, 94 na Liga dos Campeões, três na Supercopa da Uefa e cinco no Mundial de Clubes, como informa o portal FutDados.

O Real Madrid é o quarto time que mais sofreu nos pés de Messi, com 23 gols sofridos. À frente dos madridista estão Valencia, com 25, Atlético de Madrid, com 27, e Sevilla, com 29 gols.

Os torcedores podem votar no melhor gol neste link.

CONFIRA A SEGUIR OS 10 GOLS MAIS BONITOS DE MESSI COM A CAMISA DO BARCELONA

Barcelona 2x0 Manchester United, Liga dos Campeões 2008/09

Real Zaragoza 2x4 Barcelona, Campeonato Espanhol 2009/10

Athletic Bilbao 2x2 Barcelona, Campeonato Espanhol 2012/13

Barcelona 3x1 Arsenal, Liga dos Campeões 2010/11

Barcelona 2x1 Estudiantes, Mundial de Clubes da Fifa 2010

Barcelona 2x0 Real Madrid, Campeonato Espanhol 2008/09

Barcelona 3x0 Bayern de Munique, Liga dos Campeões 2014/15

Barcelona 5x2 Getafe, Copa do Rei 2006/07

Real Madrid 0x2 Barcelona, Liga dos Campeões 2010/11

Athletic Bilbao 1x3 Barcelona, Copa do Rei 2014/15