Metrô de SP faz piada com namoro de Neymar e Bruna Marquezine; veja

O Metrô de São Paulo resolveu fazer uma piada com o namoro de Neymar e Bruna Marquezine nesta sexta-feira.

Em seu perfil oficial no Twitter, o Metrô publicou a mensagem: "No Metrô os trens operam em carrossel, um atrás do outro numa mesma linha. É meio como #Brumar: vai e volta num ciclo."

Os internautas, é claro, não perdoaram. "Infelizmente os trens não trazem alegria pra gente como a Bruna e o Neymar", "a piada ficou igual ao serviço do Metrô", "estagiário dando show", "a comunicação está bem criativa", comentaram.

Veja o post original: