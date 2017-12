'Meu melhor bailarino': Messi e Antonella mostram rebolado durante casamento

Ainda que jornalistas e fotógrafos da imprensa não tenham sido autorizados a acompanhar o casamento de Lionel Messi, pouco a pouco surgem imagens da cerimônia e da festa da união entre ele e sua amada, Antonella Rocuzzo.

Nesta segunda-feira, tanto Leo como Antonella publicaram vídeos dos dois dançando durante a celebração, que aconteceu em Rosário, na Argentina, no último final de semana. "Se ela dança, eu também vou", escreveu Messi, na legenda do vídeo.

Se ele é muito habilidoso com a bola nos pés, não se pode dizer o mesmo do seu talento para a dança. Apenas espero que ele não tente uma carreira artística depois que pendurar as chuteiras. "Meu melhor bailarino", descreveu Antonella.

Con el mejor bailarin @leomessi #recuerdos❤ Uma publicação compartilhada por AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) em Jul 3, 2017 às 5:28 PDT