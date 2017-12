'Meu nome é ENEA'! Livro conta história de nono título brasileiro do Palmeiras

As comemorações ao título brasileiro conquistado pelo Palmeiras não param. Dessa vez, o clube anunciou o lançamento do livro 'Meu nome é ENEA – Palmeiras: o maior campeão do Brasil', escrito pelo jornalista e torcedor assumido do clube Mauro Beting e por Bruno Elias. A obra narra a história de “Enea”, personagem que nasceu em 1960 no dia que o Palmeiras venceu o Fortaleza na final da Taça Brasil e conquistou seu primeiro título nacional. A história relembrará todas as outras oito conquistas do clube no Brasileirão enquanto todos os jogos da edição de 2016 são contados. A obra terá depoimentos de jogadores, fotos de bastidores e da torcida.

A obra, produzida pelas editoras Onze Cultural e Zinnerama, já está disponível para compra na loja oficial do Palmeiras pela internet no site www.mundopalmeiras.com.br e, a partir do dia 20 de dezembro, também estará principais livrarias do Brasil ao preço de R$ 89,90.