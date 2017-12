Meu nome é Ibrahimovic: craque sueco quer ser o próximo James Bond

Em entrevista à BT Sport, Zlatan Ibrahimovic afirmou que a carreira de ator desperta a sua curiosidade para depois que pendurar as chuteiras. A resposta surgiu de uma comparação com Eric Cantona, ex-estrela do Manchester United, que passou a se dedicar a sétima arte depois de se aposentar do futebol.

“Atuar é a única coisa que ele fez e eu ainda não fiz. Também tenho curiosidade em ser ator. Alguma coisa como a Identidade Bourne, alguma coisa como um agente secreto, o novo James Bond! Por que não?”, afirmou. “Eric é Eric e Zlatan é Zlatan. Eu venho com um pacote diferente e com o que sou capaz de fazer. As pessoas lembram-se dele pelo resto da vida pelo que ele fez aqui. As pessoas vão se lembrar do que eu fiz”.

A ideia pode parecer absurda, mas jogadores e atletas de outras modalidades estrelarem filmes não é algo tão incomum. Recentemente, Neymar participou do novo "Triplo X". E, vale lembrar, que os produtores de James Bond já procuram um substituo para Daniel Craig, desde que o ator declarou que não gostaria mais de representar o espião mais famoso do cinema.

Com contrato até o fim da temporada, o futuro de Ibrahimovic no Manchester United é incerto. Aos 35 anos, há rumores do interesse do Los Angeles Galaxy pelo seu futebol, o que poderia deixá-lo mais próximo de Hollywood. Será que teremos um novo James Bond?