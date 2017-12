Michel Bastos vai deixar o São Paulo, mas ainda não sabe onde jogará em 2017

Michel Bastos tem apenas uma certeza para 2017: vai deixar o São Paulo. O meia deixou de ser relacionado para as partidas do time do Morumbi entes mesmo da demissão de Ricardo Gomes. Seu descontentamento com o clube se deu por causa da invasão da torcida ao CT da Barra Funda para protestar. Michel foi um dos jogadores são-paulinos hostilizados no episódio. Desde então, perdeu o encanto. O São Paulo não deixou de pagar seus salários. Seu contrato terminaria no fim do próximo ano.

No mercado desde então, Michel Bastos tem o contrato avaliado em R$ 3,5 milhões. Mas não encontrou ainda um outro clube que o queira na próxima temporada. Seu desejo é o de permanecer no Brasil, mas seus agentes não descartam a possibilidade de ele atuar fora do País. Michel fez 38 jogos pelo São Paulo neste ano.