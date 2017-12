Mihajlovic 'humilha' goleiro do Torino e marca três golaços de falta

O técnico do Torino, o sérvio Mihajlovic, mostrou que ainda está em forma em suas precisas cobranças de falta, pelas quais era admirado em sua carreira, mesmo depois de ter deixado de jogar há vários anos - ele se despediu em 2006, do Internazionale. Ele atuou entre 1992 e 2006 no futebol italiano e defendeu ainda times da ex-Iugoslávia.

O ex-zagueiro resolveu brincar com o goleiro do Torino Vanja Milinkovic-Savic, em um desafio de faltas, e marcou três gols impressionantes, no ângulo, nas três primeiras cobranças, o que deixou o arqueiro "inconformado". Na quarta, ele apenas recuou para o goleiro, para que ele pudesse defender.

"Que espetáculo!", escreveu o clube, no título do vídeo.

O vídeo foi postado pelo canal oficial da própria equipe no YouTube. Assista (a partir de 2m10seg):