Milan e Inter jogam ao meio-dia e irritam torcida: 'Bom apetite, liga italiana'

Recém-comprados por investidores chineses, Inter e Milan jogaram pela liga italiana neste sábado, 15, às 12h30 no horário local na Itália (7h30, horário de Brasília). O empate em 2 a 2 foi o primeiro clássico depois do anúncio da venda do Milan para o empresário chinês Li Yonghong, na semana passada.

Como a Inter já tinha sido negociada com um grupo oriental no ano passado, o Suning, também da China, o confronto se tornou um 'clássico chinês' entre as equipes italianas.

O horário da partida, porém, causou controvérsia e foi alvo de protesto no estádio durante o jogo. O horário local, próximo ao meio-dia, favoreceu a audiência oriental. Com o fuso, na China o jogo pôde ser assistido às 19h30, um horário tido como mais agradável.

No estádio, a torcida ironizou a situação: "Bom apetite, liga italiana", escreveram torcedores do Milan, abaixo de um cartaz escrito "Tudo que você pode comer", escrito com traçado lembra o estilo de escrita oriental. Veja: