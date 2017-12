Milan faz gol aos 52' e internautas comparam: 'Imitou o Palmeiras'

Um gol marcado por Zapata aos 52 minutos do segundo tempo evitou a derrota do Milan para a Internazionale pela liga italiana na manhã desta sexta, 15. O clássico terminou 2 a 2.

A polêmica foi imediata após o gol, uma vez que o árbitro tinha prometido jogo até os 50 minutos. No Twitter, usuários compararam o gol do Milan com o gol da vitória do Palmeiras sobre o Peñarol na última quarta, 12, pela Libertadores, marcado por Fabiano aos 54 minutos do segundo tempo.

Na ocasião, o gol também foi marcado depois do tempo de acréscimo, o que gerou revolta na imprensa uruguaia.

O juiz deu +5 e o Milan foi empatar aos 97, será que todo mundo vai zoar igual zuou o Palmeiras? — D'Marcus Wander ✠ (@_marcoswander) 15 de abril de 2017

Milan deu uma de Palmeiras agr,tirando isso,jogo mt bom de se assistir — Carlos Padilha (@carloszeiro1921) 15 de abril de 2017

Foi o Milan ou o Palmeiras? — Futebolisando (@futmitoss) 15 de abril de 2017

O Milan empata com a Inter no melhor estilo Palmeiras! — Murilo Borges (@MuriloFBorges) 15 de abril de 2017

Milan imitando o Palmeiras.... — Boas do Palmeiras (@BoasdoPalmeiras) 15 de abril de 2017