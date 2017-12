Milton Leite deixa escapar palavrão ao vivo durante jogo do Grêmio

Um dos mais carismáticos narradores esportivos do País, Milton Leite, do SporTV, cometeu uma gafe na partida entre Grêmio e Barcelona de Guayaquil, pela semifinal da Copa Libertadores, na noite desta quarta-feira, 1º.

Logo depois dos dois times entrarem em campo, Milton queria se comunicar com a produção da emissora e, para isso, desligou seu microfone. No entanto, sua reclamação vazou em um outro microfone. É possível ouvi-lo nitidamente dizer: "Só ouço o (som) ambiente, c*****o!"

"EU SÓ OUÇO O AMBIENTE CARALHO" LEITE, Milton pic.twitter.com/3jkBb3yzmf — nude do gilvan™ (@gilvan_milgrau) 2 de novembro de 2017

Este foi o segundo mico de Milton Leite no ano. Logo após o término da partida entre Botafogo-SP e Corinthians, pelo Campeonato Paulista, ele e o comentarista Luiz Ademar entraram ao vivo no programa "Troca de Passes", do SporTV, comandado por Tiago Maranhão e Roger Flores.

Milton pareceu um pouco irritado com a falta de retorno do áudio do estúdio e soltou: "Só para avisar que não ouço um c*****o do que eles falam, hein”.

Assim como Roger, Maranhão não segurou a risada enquanto pedia desculpas ao telespectador: “Vazou ali, comunicação ruim, TV ao vivo... Escapa às vezes, né?"

A classe de Milton Leite...E não é 1o de abril pic.twitter.com/xFCuq2Cpti — Marcio Modonezi (@MarcioModonezi) 2 de abril de 2017

PALAVÕRES ESCAPAM

Segundo Milton Leite, em entrevista ao UOL Esporte, uma transmissão pela televisão é "uma tensão danada" e, por tudo o que envolve o trabalho do narrador, alguns palavrões acabam vazando no ar.

"Uma transmissão de televisão deve envolver, por baixo, cerca de 50 pessoas. Você tem o pessoal do caminhão, meia dúzia de câmeras, cableman, o cara do áudio, o cara do vídeo, diretor de TV, coordenador... "Eu tenho no meu ouvido ao menos três pessoas falando comigo. É o coordenador do caminhão, o diretor de TV e o cara que está lá no Rio, na central da emissora, recebendo as imagens", contou.

"Além disso, você coordena dois repórteres, às vezes dois comentaristas, e, além de fazer o meio-campo, você tem de controlar o número de inserções comerciais da transmissão. Tudo isso quem controla é o narrador. Então, é um troço tenso. São três horas de concentração e, além de tudo, tem que prestar atenção no jogo e narrar direito", completou.

