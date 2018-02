Mina deve estrear pelo Barcelona em semifinal nesta quinta

Tudo indica que esta quinta-feira é o dia que Yerry Mina faz sua estreia com a camisa do Barcelona, quase um mês depois de sua apresentação. O técnico Ernesto Valverde relacionou o zagueiro colombiano para a partida de volta contra o Valencia, pela semifinal da Copa do Rei.

+ Vídeo: Gabriel Jesus recebe bronca da mãe por 'sumir o dia inteiro'

+ Tévez detona 'concorrente' à seleção: 'tem que levar homem para a Copa'

+ Zagueiro recebe multa do próprio clube por agarrar partes íntimas de adversário

Com a confirmação da saída de Mascherano e a lesão no joelho de Gerard Piqué, Mina virou a terceira opção para a zaga do time catalão. O ex-palmeirense deve entrar em campo às 18h30, fora de casa, para compor a zaga ao lado de Umtiti.

Do outro lado, o Valencia está fragilizado por lesões. Uma delas é a do português Gonçalo Guedes, um dos destaques da equipe que tem chances remotas de jogar contra os catalães. A repetição do placar da ida leva a partida para prorrogação.