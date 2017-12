Mina salva Palmeiras no último lance e torcedores vão à loucura nas redes

O Palmeiras teve dificuldade para superar a retranca do Jorge Wilstermann, da Bolívia, no Allianz Parque. A vitória foi por 1 a 0, com gol do zagueiro Mina aos 50 minutos do segundo tempo. Como já havia empatado o primeiro jogo, os torcedores estavam preocupados com a possibilidade de mais um empate, mas o time não desistiu e conseguiu a vitória quando Róger Guedes achou um cruzamento para o zagueiro Mina empurrar para as redes e salvar a primeira noite de Libertadores na arena em 2017. Veja a repercussão nas redes da vitória suada do Verdão.

DEFESA QUE NINGUÉM PASSA MINA ATACANTE DE RAÇA — PALMEIRASMILGRAU™ (@ParmeraMilGrau) 16 de março de 2017

Gostei da nova plaquinha de acréscimos. Dizia: "Até o Palmeiras fazer gol" pic.twitter.com/Hn6OloeiH5 — Milton Neves (@Miltonneves) 16 de março de 2017

Eu tô só o Dudu depois desse jogo pic.twitter.com/4VzTtmRrfs — FuiAliVencerALiberta (@bcgmoura) 16 de março de 2017

Próximo jogo do Palmeiras eu já vou deixar um testamento feito, esse time ainda me mata. — Gustavo Oliveira ⓟ (@gustaavosep) 16 de março de 2017