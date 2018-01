Mina segue jogadores do Barcelona no Instagram e intriga torcedores

O zagueiro colombiano Yerry Mina já anunciou que deve deixar o Palmeiras nos próximos dias. Perto de um acerto com o Barcelona, o jogador começou a seguir os futuros companheiros de equipe no Instagram.

A atitude de Mina não passou despercebida. Nas redes sociais, os torcedores já começaram a ficar intrigados. Mina passou a seguir o goleiro Marc-Andre ter Stegen, Luis Suárez e até o recém-contratado Philippe Coutinho.

Os dois clubes já admitiram as negociações pelo jogador. Havia um pré-acordo para que a transferência fosse realizada em julho, mas o Barcelona quer efetuar ainda este mês.

Veja a imagem e a repercussão:

Yerry Mina started following Barça players on Instagram. According to many sources, his transfer to FC Barcelona is completed and will be announced in the upcoming days. pic.twitter.com/jLt6WJVjBn — FC Barcelona (@BarcaUniversal) 6 de janeiro de 2018