Mineirão adota cachorrinha como mascote para incentivar adoção de animais

A administração do estádio do Mineirão deu um grande exemplo de preocupação com os animais. A partir de agora, o local possui um mascote. Trata-se de Ginga, uma cadelinha vira-lata de três meses que foi adotada e passará a viver nas dependências do local.

O cãozinho, que além de fazer companhia para os funcionários, ainda participará das visitas guiadas no "gigante da pampulha", serve também para promover campanhas de adoção de animais.

É o 1o no país a destinar um espaço exclusivo para os torcedores frequentarem o estádio acompanhados de catiorros #ArCÃObancada #CaoTbTorce pic.twitter.com/eZiMQIO1yl — Estádio Mineirão (@Mineirao) 20 de abril de 2017

Alguns meses atrás, o estádio já tinha dado mostras de sua preocupação com os animais ao promover a "Arcãobancada", setor destinado a torcedores que desejam levar seus animais de estimação para os jogos.