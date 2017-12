Mineirão celebra 52 anos em jantar com torcedores no gramado do estádio

Em comemoração aos seus 52 anos, o estádio Mineirão preparou uma emocionante surpresa para quem nasceu em 5 de setembro, dia do aniversário do Gigante da Pampulha. Um jantar especial foi servido no círculo central do gramado, para os convidados e seus acompanhantes. A celebração foi registrada em um vídeo divulgado na manhã desta terça-feira, nas redes sociais do estádio.

O menu foi autoria da "dona" Sônia, tradicional cozinheira que prepara o famoso feijão tropeiro há 30 anos nos bares do estádio. Ela teve como auxiliares no preparo do "tropeirão" os ex-jogadores Jair Bala, Eder Aleixo e Dirceu Lopes, que fizeram história no gramado do estádio. Além disso, os participantes também receberam visitas-surpresa de outros grandes nomes do futebol: Fabio e Lucas Silva, jogadores do Cruzeiro, e Euller, ídolo de América e Atlético, foram convidados do jantar.

"Não existe um presente maior que esse para o Mineirão, comemorar os seus 52 anos ao lado de quem faz parte de sua história e ajudou a construí-la", afirmou a gerente de Comunicação do Mineirão, Ludmila Ximenes.