Mineirão ganha espaço para literatura infanto-juvenil sobre futebol

O primeiro espaço para literatura infanto-juvenil sobre futebol do Brasil já está funcionando no Mineirão. Com aproximadamente 30 m², o espaço tem como objetivo incentivar a leitura entre a garotada, que pode apreciar contos, fábulas e histórias reais sobre futebol.

O Intervalo da leitura, nome do espaço, foi aberto com a presença do jogador Luan, do Atlético, que doará exemplares do seu livro infantil, “Luanzinho”- sim, ele é o personagem principal da obra. O espaço ficará localizado na entrada do Museu Brasileiro do Futebol (MBF), no Mineirão.

A entrada no local é gratuita e o espaço estará aberto a todos os interessados, sejam eles visitantes ou não do museu, que poderão ter acesso às obras do acervo.

"O futebol é o esporte mais popular do Brasil e a maioria das crianças gosta. Mas, infelizmente, existe um hiato entre o futebol e a cultura brasileira. O esporte é uma maneira de elevar o interesse pela literatura", diz o escritor Jorge Fernando dos Santos, autor de livros sobre futebol.