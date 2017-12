Mineirão inova e lança 'arCãobancada', espaço para cachorros assistirem jogos

O jogo entre Cruzeiro e São Paulo, válido pela quarta fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, foi especial para o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida marcou a estreia da 'ArCãobancada', espaço em que os torcedores podem levar os seus cachorros para acompanhar os jogos do time do coração.

O espaço, dentro de um dos camarotes do estádio, foi customizado para receber 60 convidados e seus mascotes, com direito a buffet especial e, além de decoração especial, foi projetado para que os animais pudessem fazer suas necessidades e conta com diversos brinquedos e petiscos para os pets. Os animais ainda receberam o "cãovite", um passaporte de entrada no Mineirão. Para auxiliar os donos nos cuidados com os animais, a administração do estádio disponibilizou um adestrador.

Para o diretor do Mineirão, Samuel Lloyd, o pioneirismo do estádio em promover essa iniciativa confirma alguns dos diferenciais da arena. "Procuramos conhecer cada vez mais nosso torcedor, para superar as expectativas de maneira positiva. Hoje estreamos este espaço, que se trata do primeiro passo de um projeto que nasceu para unir duas paixões: o time do coração e o animal de estimação", explicou Lloyd.

E a novidade foi bem recebida pelo público. A analista de marketing Marcela Carraro, dona do Théo, um schnauzer de cinco anos, afirmou que a experiência foi incrível. "Eu me surpreendi com a estrutura e o comportamento dos cachorros. É muito legal curtir um momento desses com o Theo, porque, para muita gente, o bichinho é alguém da família. Sem contar que eles se divertiram muito", concluiu.

Então por que precisamos nos separar de nossos amigos em um momento tão legal como ir em um estádio? #ArCÃObancada #CaoTbTorce pic.twitter.com/4QUkrgXrdr — Estádio Mineirão (@Mineirao) 20 de abril de 2017