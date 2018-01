Minicraque de Neymar é anunciado por R$ 3,9 milhões; veja

No site Ebay é possível encontrar um minicraque de Neymar por 1 milhão de euros, cerca de R$ 3,9 milhões. O anúncio foi realizado por um usuário francês, que afirmou: "Já que ele é o jogador mais caro da história, então também será a maior venda de um boneco de futebol da história".

Na descrição, o vendedor conta que tudo não passa de uma brincadeira: "Produto novo. Envio rápido e sem passar por um agente", brinca. "É claro que o preço é uma piada, não hesite em fazer uma oferta", finaliza.

No site Soccerstarz, fabricante do produto, é possível adquirir o boneco do atacante por 3,99 libras, cerca de R$ 17,50.