Mochila de Tchê Tchê vira motivo de brincadeira nos bastidores do Palmeiras

Estilo é para poucos. O Tchê Tchê é prova disso. Na tarde desta quinta-feira o volante do Palmeiras concedeu entrevista para os jornalistas presentes. No entanto a seriedade da conversa foi quebrada quando Jaílson apareceu com a mochila do seu colega de time, que tem o formato de um leão de pelúcia.

+ Hit do Carnaval: marchinha reproduz briga de Oswaldo de Oliveira

+ Novo reforço do River garante: 'não estou gordo, eu sou bundudo'

+ Lembram? De besuntado a encapotado, atleta estará nos Jogos de Inverno

“O que você me diz disso aqui?”, perguntou o goleiro, questionado se o objeto era um travesseiro. O camisa 8 retrucou: “Está louco? É uma mochila, pô!”. A bolsa em questão é da marca de grife Dolce & Gabbana e custa por volta de R$ 6.400.

No vestiário do CT, a TV Palmeiras também registrou a zoeira do Jaílson e do Keno com o Tchê Tchê. Os jogadores caem na risada e fazem uma imitação do animal. O goleiro do Verdão elogiou o gosto do jogador. “O cara tem personalidade. Te admiro, cara, na moral. O cara chegou aqui descalço e agora como ele já está”.

Confira os vídeos abaixo: