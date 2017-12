Modelo chilena tenta 'seduzir' Tite e seleção: '#Entrega Brasil'

De olho em garantir a classificação da seleção chilena à Copa do Mundo da Rússia, em 2018, a modelo Daniella Chávez tem tentado "seduzir" o elenco brasileiro e pedir que Tite entregue a partida desta terça-feira, 10, ao seu país.

Desde a vitória por 2 a 1 sobre o Equador, na última quinta-feira, 5, ela tem publicado fotos seminua. Em todas as postagens, Chávez também pede que Tite escale reservas ou que deixe o time chileno vencer.

Com 26 pontos, o Chile está na terceira colocação das Eliminatórias sul-americanas e defende apenas de si para ir à Rússia. No entanto, a tarefa do país não é fácil, já que na última rodada enfrenta o Brasil, no Allianz Parque, em São Paulo. Jogadores da seleção brasileira já avisaram que, ainda que tenham a chance de prejudicar a Argentina, não irão diminuir o ritmo contra o Chile.