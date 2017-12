Modelo promete dança a técnico da Argentina se Icardi for convocado

O atacante e capitão da Inter de Milão Mauro Icardi ganhou um "reforço" importante para ser convocado pelo técnico Edgardo Bauza para a Seleção Argentina. Em seu perfil nas redes sociais, a modelo April Summers, famosa por suas aparições na Playboy, prometeu uma "dança sensual" para o técnico se o jogador aparecer nas próximas listas.

Icardi vem sendo sempre preterido pelo técnico da Seleção Argentina, Edgardo Bauza, nas últimas convocações, depois de ter se casado, no ano passado, com a ex-mulher do amigo e jogador do Torino Maxi Lopez, Wanda Nara, num triângulo amoroso que se arrasta pelo menos desde 2013 e já causou muita confusão. A TV argentina chegou a divulgar que Lionel Messi, amigo de Maxi, teria vetado a convocação de Icardi para a seleção.

O apelo por Icardi na equipe principal da Argentina foi postado pela modelo em sua conta no Instagram (veja abaixo). Vestida com a camisa da Inter de Milão, a modelo pede a convocação e ainda diz que, se a Argentina ganhar a Copa, vai comemorar bastante.

Nas duas convocações feitas neste ano para a disputa das eliminatórias, Icardi ficou mais uma vez de fora das listas, com a alegação, de Bauza, de que ele "não se encaixa" no estilo de jogo da equipe.