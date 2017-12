Moisés agradece mensagens de apoio em 'momento mais difícil da carreira'

Apesar da goleada fácil por 4 a 0 sobre o Linense, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a torcida do Palmeiras não ficou totalmente feliz neste domingo. Isto porque Moisés, talvez o principal jogador do título do Campeonato Brasileiro do ano passado, sofreu uma pancada do adversário Zé Antônio, torceu o joelho e deixou o campo chorando sobre a maca ainda no primeiro tempo. Antes mesmo do término da partida, o jogador já estava a caminho de volta para São Paulo, onde realizará exames nesta segunda-feira para saber a gravidade da lesão.

Na madrugada, o jogador publicou uma foto no Instagram e na legenda afirma que terá de "passar pelo momento mais difícil da carreira" e agradeceu as mensagens de apoio. Além disso, o camisa 10 alviverde mostrou ressentimento por Zé Antônio, jogador causou uma fratura no pé direito na sua primeira partida oficial de Moisés pelo Palmeiras, em 2016.

"É com muita tristeza no coração que venho aqui dizer a todos que terei que passar pelo momento mais difícil da minha carreira. A vida nos prega algumas peças que não entendemos, mas creio que Deus tem um propósito para tudo. Só tenho que agradecer a cada um que me mandou uma mensagem de incentivo e força, essas palavras podem parecer simples, mas não tenham dúvidas que estão me ajudando muito. Não irei guardar mágoa, muito menos rancor do agressor, mas me entristece muito não ter recebido nem um pedido de desculpas ou qualquer palavra de incentivo, mas a vida segue e Deus haáde me fortalecer", publicou Moisés.