Monaco comemora classificação na Champions com Raça Negra: 'Didididiê'

Após levar 5 a 3 do Manchester City no jogo de ida, o Monaco surpreendeu nesta quarta-feira ao reverter a derrota com um triunfo por 3 a 1, em casa, no Stade Louis II, confirmando seu impressionante poder ofensivo exibido na temporada europeia até agora. Com o resultado, o Monaco avançou às quartas de final da Liga dos Campeões e eliminou o time comandado pelo técnico Josep Guardiola.

Para celebrar a classificação, o clube publicou foto do time festejando um dos gols contra o Manchester City com uma música do Raça Negra na legenda.

"Então me ajude a segurar. Essa barra que é gostar de você. Didididiê ê ê", escreveu o clube no Facebook trecho da canção “Cheia de Manias”, sucesso do grupo de pagode paulista.

O clima de festa continou no vestiário, e os jogadores do clube francês comemoram ao som de música inspirada na famosa canção Seven Nation Army, da banda The White Stripes.

O Monaco conhecerá seu rival na próxima fase do torneio nesta sexta-feira, após sorteio da Uefa.