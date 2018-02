Monaco contrata Rebeca Tavares, mulher de Fabinho, para o time feminino

Família que joga unida permanece unida? O ditado normalmente não é esse, mas foi nisso que o Monaco resolveu apostar. O clube francês contratou Rebeca Tavares , mulher do meiocampista Fabinho, para a equipe feminina.

A brasileira foi a primeira contratação anunciada do time francês para a temporada. Logo em seguida, anunciou também a chegada da francesa Lucile Nicolas. O tempo de contrato das jogadoras não foi divulgado.

A chegada de Rebeca ocorre em um momento conturbado para Fabinho. Depois de ser campeão francês e chegar na semifinal da Liga dos Campeões na temporada 2016-17, o Monaco perdeu algumas de suas principais estrelas e não manteve o nível. Na atual temporada, foi eliminado em último lugar no grupo na competição continental e está em quarto no Campeonato Francês. Isso fez com que o brasileiro pedisse para deixar o clube.

Na internet, a reação foi mista. Enquanto alguns comentaram o ineditismo da situação, outros consideraram que o Monaco tomou a atitude apenas para manter Fabinho em seu plantel (e disseram que a ação foi genial).