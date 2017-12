Monstro dos pênaltis, Gatito é o Fera da 25ª rodada do Brasileirão

A vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, foi apenas o capítulo mais recente da temporada impressionante de Gatito Fernández. A defesa no pênalti de Carleto foi a oitava em 13 cobranças contra o goleiro em 2017. Tudo isso foi suficiente para garantir ao paraguaio o prêmio de Fera da 25ª rodada do Brasileirão.

O goleiro do Botafogo recebeu 34% dos votos na enquete no Twitter, superando Egídio, do Palmeiras, com 32%, Tréllez, do Vitória, e Bruno Henrique, do Santos, ambos com 17%.

Ainda que tenha sofrido dois gols, Gatito fez importantes intervenções durante a partida, além da defesa da penalidade. Não fosse o arqueiro, o placar poderia ter sido outro em Curitiba.

Quem foi o #Fera da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 26 de setembro de 2017

Roberto Júnior Fernández Torres é filho de outro grande goleiro paraguaio, Gato Fernández, que atuou entre as décadas de 1970 e 1990. Revelado pelo Cerro Porteño, em 2007, Gatito rodou por Estudiantes e Racing, da Argentina, e Utrecht, da Holanda.

O goleiro chegou ao Brasil em 2014, contratado pelo Vitória. Após duas temporadas na Bahia, foi para o Figueirense, onde se destacou e, em 2017, fechou com o Botafogo. Com a lesão de Jefferson e a ida do então titular em 2016, Sidão, para o São Paulo, o paraguaio assumiu e se firmou no gol alvinegro.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.