Montillo desabafa depois de filho com Down ser recusado em escola

O jogador Walter Montillo desabafou sobre triste episódio relacionado a seu filho, Santino, nascido com síndrome de Down. O argentino, que atuou no Brasil por equipes como Cruzeiro, Santos e Botafogo falou sobre não conseguir uma vaga escolar para a criança de apenas oito anos.

"Nunca pensei que seria tão difícil conseguir uma escola para o meu filho no meu próprio país. Tenho um filho com síndrome de Down, não uma bomba nuclear", reclamou o meia argentino em sua conta no Twitter. Acrescentou, ainda, que existem vagas mas quando falam da situação do menino, as vagas desaparecem.

Nunca pense que en mi propio pais iba a ser tan dificil anotar mi hijo en una escuela.... Tengo un hijo con sindrome de down no una bomba nuclear. Es de no creer, hay vacantes hasta que les informamos "tiene down",ah no hay mas vacantes!Muy triste @EducacionAR @gcba @EducacionBA — Walter Montillo (@Montil10) 19 de fevereiro de 2018

O filho de Montillo enfrentou diversos problemas de saúde nos últimos anos. A criança passou por cinco operações, em virtude de problemas nos intestinos e também no coração. Enquanto o meia atuava pelo Botafogo, último clube pelo qual vestiu a camisa no Brasil, o menino se tornou uma espécie de xodó da torcida, por ser uma presença constante no Engenhão.