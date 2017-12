Moral elevado: Gabriel Jesus apresenta nova chuteira da Adidas

Com o moral elevado, Gabriel Jesus foi escolhido para apresentar a nova chuteira lançada pela Adidas. Além do atacante brasileiro, o novo modelo da X16 versão Blue Blast será usado por estrelas como Gareth Bale (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern de Munique) e Luis Suárez (Barcelona). A X16 Blue Blast estará disponível nas versões campo, salão e society. Além dessas, a marca também lança um calçado casual inspirado na chuteira.

Nesta quinta-feira, Gabriel Jesus também estrelou um documentário realizado pelo Manchester City: Gabriel Jesus: Made in Brazil. O vídeo de 24 minutos conta em português a história do jogador, desde o ínício da carreira até sua chegada ao futebol inglês. O atacante fez sua estreia no último sábado, no empate por 2 a 2 contra o Tottenham. E apesar de ter ficado em campo pouco mais de 10 minutos, o brasileiro foi elogiado por sua atuação.