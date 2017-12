Morata e Chelsea reprovam canto antissemita contra torcida do Tottenham

O atacante do Chelsea Alvaro Morata publicamente se distanciou da música anti-semita cantada pelos torcedores do clube em sua homenagem durante a vitória por 2 a 1 sobre o Leicester, no King Power Stadium, neste sábado, 9. A música aparentemente é destinada aos torcedores do Tottenham, que são constituídos tradicionalmente por judeus.

Em um determinado momento da partida, torcedores do Chelsea no setor visitante do estádio do Leicester gritaram: "Alvaro, Alvaro. He comes from Madrid, he hates the f*****g yids" ("Alvaro, Alvaro. Ele vem de Madri, ele odeia os judeus f*****s"), usando o termo "yids", que é usado para se referir a judeus de forma pejorativa.

"Desde que cheguei, eu pude sentir o apoio de vocês (torcedores do Chelsea) todos os dias, hoje vocês foram sensacionais, mas gostaria de pedir que respeitem a todos, por favor!", publicou Morata em sua conta no Twitter após a partida.

Since I arrived, I have been able to feel your support every single day, you are amazing and I'd like to ask you to please respect everyone! — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) 9 de setembro de 2017

O próprio Chelsea, que é controlado pelo russo Roman Abramovich, que é judeu, também se manifestou. Em nota, o clube mostrou admiração pelo apoio dos torcedores em partidas fora de casa, no entanto, "a linguagem usada naquela música é completamente inaceitável".

"Nós falamos com Alvaro depois do jogo. Ele não quer ser relacionado com aquela música de qualquer maneira e tanto o clube como o jogador pedem que os torcedores parem imediatamente de cantá-la", se posicionou o clube.

O grupo antirracismo Kick It Out, que é parceira da Premier League, também condenou o canto e pediu que os torcedores envolvidos sejam banidos dos estádios. "Não há lugar para músicas tão nojentas em jogos de futebol e na sociedade", declarou, em nota.

De acordo com o jornal The Telegraph, a Football Association (FA), federação inglesa de futebol, abriu uma investigação sobre o caso. A entidade irá procurar identificar os torcedores que entoaram a música e também entrará em contato com outras autoridades.

Esta não é a primeira vez que a torcida do Tottenham é vítima de ofensas antissemitas. Torcedores do Arsenal, principal rival dos Spurs, e do West Ham, outro time de Londres, já foram flagrados fazendo sons semelhantes aos de câmaras de gás e cantando músicas como "Adolf Hitler's coming for you" ("Adolf Hitler está chegando para vocês") ou "Viva Lazio", em referência ao clube italiano conhecido por ter grupos de torcedores de orientação neonazista. / COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA REUTERS