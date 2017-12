Morro onde avião da LaMia caiu na Colômbia se chamará 'Chapecoense'

Você acha que a Colômbia já parou com as homenagens à Chapecoense? Saiba que nesta quinta-feira, Luis Pérez, governador do estado de Antioquia, informou que o morro onde o avião com o time brasileiro caiu passará a se chamar de "Cerro Chapecoense", em memória às vítimas da tragédia.

Em coletiva, o governante anunciou que a região, conhecida como "Cerro Gordo", perto do município de La Unión, será um local onde os turistas poderão lembrar dos que perderão a vida ali. "Foi aprovado um acordo para mudar o nome de Cerro Gordo, onde caiu o avião, para Cerro Chapecoense. Essa é outra prova de união entre Brasil e Colômbia", disse Pérez, segundo a agência de notícias EFE.