Mourinho abraça repórter após pergunta sobre substituto de Pogba

É comum que o treinador José Mourinho se irrite durante coletivas. O português não é de esconder seu temperamento quando não gosta das perguntas feitas pelos jornalistas. Mas nesta quarta-feira o técnico do Manchester United teve uma reação no mínimo inusitada nos bastidores da partida contra o Sevilla, que acabou em empate.

O repórter Des Kelly, da BT Sports, questionou o treinador sobre a escalação de Scott McTominay e suas expectativas do jovem meio-campista que estava substituindo o francês Paul Pogba. A resposta foi surpreendente.

"Posso abraçar você? Muito obrigado. Essa é a questão. Porque eu entrei na coletiva de imprensa antes e as perguntas todas eram sobre Paul. Eu acredito que as perguntas deveriam ser sobre o garoto. Penso que ele foi fantástico. Fez tudo bem. Foi brilhante”, afirmou. Depois, deu um abraço no jornalista.

Veja o momento abaixo:

Jose Mourinho on Scott McTominay [bt] pic.twitter.com/pQi1FfcsVh — @ManUtd_HQ (@ManUtd_HQ) February 21, 2018

Com o empate sem gols na Espanha, o Manchester United conseguirá avançar na competição apenas se vencer o Sevilla no Old Trafford. A partida acontece no dia 13 de março.