Mourinho alfineta Guardiola: "Não fazemos um circo quando vencemos"

A briga ocorrida nos vestiários do estádio Old Trafford após o clássico entre Manchester United e Manchester City, no domingo passado, não vai ser esquecida tão facilmente - pelo menos para o elenco dos Red Devils.

Exemplo disso é que após a vitória do United sobre o West Bromwich por 2 a 1, neste domingo, o técnico José Mourinho não perdeu a oportunidade de alfinetar os rivais de Manchester.

Sem demonstrar muita felicidade com o triunfo fora de casa, o treinador português minimizou a postura que demonstrou após o jogo. "Não fazemos um circo quando vencemos, assim como não entramos em depressão quando perdemos", afirmou.

Ainda sem demonstrar muitas emoções com a vitória sobre o West Bromwich, o 'Special One' afirmou que o United não irá desistir da briga pelo título do Campeonato Inglês - atualmente, o Manchester City tem 11 pontos de vantagem na ponta da tabela, à frente do maior rival.

"Sigo falando o mesmo, vamos tentar. Se nós não tentarmos, que fariam o terceiro, o quarto, o quinto colocados? Iriam entrar de férias", bradou.