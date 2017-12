Mourinho debocha de 'fila' de Wenger: 'Não ganha há 18 anos'

A bola ainda não rolou para o clássico entre Manchester United e Arsenal, mas fora do campo, o jogo já começou. Nesta sexta-feira, José Mourinho, treinador do United, pediu respeito, ao mesmo tempo que deu uma cutucada em Arséne Wenger, técnico do rival do jogo deste sábado.

"É um jogo entre dois treinadores com o melhor recorde no Campeonato Inglês. O Alex Ferguson não está mais aqui, e (eu e Wenger) ganhamos seis títulos ao todo. Devemos ser respeitados mesmo em períodos em que nossos resultados não são os melhores. Eu acho que o senhor Wenger tem isso de todos vocês. Eu acho que não tenho tanto, mesmo que o meu último título da Premier League tenha sido há 18 meses. Não há 18 anos. Eu não recebo esse respeito", disse ele, debochando do fato do último título inglês de Wenger ter sido em 2004, 12 anos atrás. O clima quente e cheio de provocações entre os dois é recorrente na Inglaterra. A rivalidade começou em 2004, quando Mourinho assumiu o comando do Chelsea pela primeira vez.